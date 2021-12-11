"Было такое, что в двух матчах выходил в стартовом составе, проведя на поле 90 минут. Но это было после того, как я вернулся в строй после тяжелой травмы. К тому же эти игры пришлись на концы чемпионата и ничего в турнирном плане не решали.

Мариуполь – СК Днепр-1 – 0:3 – видео голов и обзор матча

Луиш Каштру ко мне хорошо относился, но я долго настаивал на том, что хочу уйти. Мне пришлось многое пропустить из-за травмы, а тут как раз начинался новый сезон с перспективой Лиги чемпионов. Я понимал, что шансов у меня мало, хотя очень хотелось играть. Вот и вынужден был через четыре месяца проситься уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику", – поделился Пихалёнок в интервью meta-ratings.

Добавим, что Александр прошлым летом стал полноценным игроком СК Днепр-1, за который сыграл 16 матчей в текущем сезоне и отличился 6 голами и 4 ассистами.

СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ