Пихаленок забил невероятный гол в ворота Александрии

Полузащитник Мариуполя Александр Пихаленок отметился забитым мячом в поединке 30-го тура УПЛ против Александрии.

Александр открыл счет на 29-й минуте игры. После позиционной атаки Мариуполя мяч отскочил к 22-летнему хавбека, который красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

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В нынешнем сезоне Пихаленок сыграл в УПЛ 25 матчей Мариуполя, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.