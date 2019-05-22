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Пихаленок забил невероятный гол в ворота Александрии

22 мая 18:31 193 Читати українською
Пихаленок забил невероятный гол в ворота Александрии
Александр Пихаленок / фото: ФК Мариуполь

Полузащитник Мариуполя Александр Пихаленок отметился забитым мячом в поединке 30-го тура УПЛ против Александрии.

29’ Александр Пихаленок
 
Андрей Запорожан 45’
29’ Александр Пихаленок
45’ Андрей Запорожан

Александр открыл счет на 29-й минуте игры. После позиционной атаки Мариуполя мяч отскочил к 22-летнему хавбека, который красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

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В нынешнем сезоне Пихаленок сыграл в УПЛ 25 матчей Мариуполя, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

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