"Эмоции переполняют, потому что это мой дебютный матч, дебютный гол, но мыслями мы в Украине. У нас идет война, мы читаем новости, знаем от родных и близких, что творится, – это ужас. И сами были в той ситуации.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Я очень скучал по футболу, хотел сыграть, ведь в последний раз играл еще на сборах. Сейчас вышел, и это удалось. Дай бог, чтобы так и продолжалось.

Гол? Мы разыграли перед штрафной – Гармаш сбросил мне, я пробил и забил. Целил в угол, но вратарь не видел момента удара, и так получилось. Хороший дебют, и это классно, но лучше, что мы победили, что наши люди пришли – спасибо им большое за поддержку, как и зрителям перед телевизорами.

Атмосфера была очень классной на стадионе – мы ощущали поддержку. Очень классно – давно не играл, чтобы на стадионе было столько людей.

Глазго? Не будем загадывать еще много времени, много контрольных матчей – будем смотреть. Конкуренции не боюсь, ее никто не боится", – сказал Пихаленок в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, Александр в конце матча отличился голом и вырвал для сборной Украины победу (2:1).

Боруссия М – Украина: Мудрик и другой сенсационный дебютант дают победу – миллионы для украинцев, ложечка дегтя