"Честно говоря, об интересе со стороны Дженоа узнал из интернета, поэтому пока не могу ничего сказать по этому поводу. Со своим клубом еще не контактировал, но, думаю, что если бы была какая-то конкретика или какой-то серьезный интерес, то мне бы уже позвонили из СК Днепр-1.

Полузащитник сборной Украины заинтересовал Дженоа, вылетевшую в Серию В

Понятное дело, мне приятно, когда мной интересуются иностранные клубы. Это значит, что я на виду. Мой агент тоже ничего не рассказывал о каких-либо предложениях из-за границы.

Я уже в Киеве. СК Днепр-1 начинает подготовку к сезону в конце месяца. Точных дат пока нет. Сейчас в стране такая ситуация, что все меняется по сто раз на день.

Мне, как и любому украинскому футболисту, хотелось бы попробовать свои силы в европейском футболе, проверить себя на высоком уровне. Пока что не знаю, что будет завтра. Посмотрим", – сказал Пихаленок в комментарии FanDay.

Напомним, контракт хавбека сборной Украины с СК Днепр-1 действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

К слову, Дженоа по итогам прошлого сезона вылетела из элиты и следующий сезон проведет в Серии В.

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