Пихаленок: Мариуполю во Франции надо сыграть так, как мы играли во втором тайме первого матча

Полузащитник Мариуполя Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча против Бордо в 3 квалификационном раунде Лиги Европы.

"Мариуполю нужно показать такой футбол, в который мы играли во втором тайме первого матча, когда мы были раскованы и на нас уже не влиял результат.

Когда счет был 1:3, мы играли раскованно и создавали моменты. Мне кажется, надо выходить и так играть во Франции, и тогда будут шансы", – передает слова Пихальонка телеканал "Футбол 1".

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Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Бордо – Мариуполь состоится 16 августа. Начало игры в 21:45.