Украинский голкипер Роман Пидкивка больше не будет защищать цвета Черноморца, сообщает Footboom.

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26-летний вратарь покинул одесский клуб в статусе свободного агента и занимается поисками новой команды.

Напомним, Пидкивка – воспитанник Карпат, где и начал профессиональную карьеру в 2013 году. Кроме львовского клуба успел поиграть за киевский Арсенал. В прошлом сезоне провел в составе "моряков" 14 матчей, в которых пропустил шесть голов. Еще в восьми поединках отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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