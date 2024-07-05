Профессиональная футбольная лига Украины утвердила график регистрации футболистов и заявки команд клубов ПФЛ на сезон 2024/25, сообщает официальный сайт организации.

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Заявка проводится с применением современных средств связи и курьерских служб доставки. В указанные ниже даты оригиналы заявочных документов должны находится в ПФЛ. Вторые команды клубов УПЛ, которые участвуют в соревнованиях Второй лиги, могут заявиться в день заявки главной команды согласно графику заявки клубов УПЛ.

Первая лига

11.07.2024 – Минай и Металлист 1925

12.07.2024 – Левый Берег и Эпицентр

15.07.2024 – Прикарпатье, Кудровка и Виктория

16.07.2024 – Агробизнес, ФСК Мариуполь и Полтава

17.07.2024 – Буковина, Подолье и Нива Т

18.07.2024 – Металлист

19.07.2024 – Диназ

22.07.2024 – Хуст, Звягель и ЮКСА

Вторая лига

11.07.2024 – Металлист 1925-2

12.07.2024 – Левый Берег-2

17.07.2024 – Нива-2 Тернополь

18.07.2024 – Ольховцы и Куликов

19.07.2024 – Пробой и Ревера 1908

23.07.2024 – МФК Металлург, Кремень и Чернигов

24.07.2024 – Горняк-Спорт, Чайка и Скала 1911

25.07.2024 – Нива В, Локомотив и Тростянец

26.07.2024 – Реал Фарма, Ужгород, Александрия-2, Полесье-2

29.07.2024 – Рух-2, Ворскла-2, Колос-2, Верес-2

К слову, согласно п. 3 ст. 17 Регламента соревнований команда, клуб которой имеет задолженность перед ПФЛ, к заявке не допускается.

Напомним, по одному из сценариев в случае прекращения существования СК Днепр-1 за путевку в УПЛ будут бороться Минай и Металлист 1925. По другой версии шанс предоставит также Левому берегу и Эпицентру.

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