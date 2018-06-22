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ПФЛ рассматривает 2 варианта проведения чемпионата Второй лиги

13 июня 16:37 252 Читати українською
ПФЛ рассматривает 2 варианта проведения чемпионата Второй лиги
ПФЛ рассматривает 2 варианта проведения чемпионата Второй лиги

В следующем сезоне Второй лиги примет участие 21 команда. ПФЛ рассматривает возможность формата из двух групп.

Среди вариантов, которые рассматриваются в ПФЛ на сезон 2018/19, является формат одной и двух групп, сообщает Sport Arena.

После объявления ФФУ о предоставлении аттестатов на участие Второй лиги 21 команде в ПФЛ начали рассматривать различные форматы проведения турнира. Принимаются предложения клубов. Есть уже несколько базовых форматов.

Один из них – разделение 21 участника на две группы по географическому принципу (10+11 при условии, что все, кто получил аттестат, стартуют) и в три круга, как это было в прошлом сезоне.

Другие варианты – единая Вторая лига, разделение на две группы с другим количеством кругов или финальной частью.

Решение будут принимать сами клубы на ежегодной Конференции, которая пройдет в конце июня в Киеве.

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Вторая лига ПФЛ
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