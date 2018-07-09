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ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги – Феникса нет среди участников

14:12 54 Читати українською
ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги – Феникса нет среди участников
ФК Сталь

Феникс не будет принимать участие в чемпионате Украины среди клубов Первой лиги.

Сегодня, 9 июля, ПФЛ провела жеребьевку матчей чемпионата Украины среди клубов Первой лиги. Стоит заметить, что среди участников не было ФК Феникс (бывшая Сталь. – прим. Футбол 24), который, по неофициальной информации, прекратит существование.

Феникс и Скала сообщили ПФЛ о снятии с соревнований, – СМИ

Результаты жеребьевки матчей Первой лиги. Первый тур. Базовая дата – 21 июля.
Ингулец – Авангард
Прикарпатье – Балканы
Колос – Кобра
Николаев – Оболонь-Бровар
Движение – Днепр-1
Горняк-Спорт – Сумы
Зирка – Волынь
Металлист 1925 – Агробизнес

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Сталь Сталь Первая лига
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