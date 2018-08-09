ПФЛ прокомментировала информацию о возможном снятии Кобры с Первой лиги

ПФЛ опровергла слухи о снятии перволигового ФК Кобра с чемпионата Украины.

Сегодня в СМИ появилась информация, что харьковская Кобра прекратит участие в Первой лиге чемпионата Украины уже после 3 туров.

В ПФЛ данную информацию назвали недостоверной и заверили, что клуб продолжит участвовать в соревнованиях.

Кобра снимется с Первой лиги, – СМИ

"Уважаемые друзья! Пожалуйста, не тиражируйте недостоверную информацию. Со всей уверенностью говорим, что футбольный клуб Кобра, несмотря на все инсинуации, продолжит выступать в Первой лиге, и уже в ближайшем матче переедет на Гелиос-Арену.

Ждите подробности впоследствии по итогам срочного брифинге президента клуба из Харькова Сергея Ващенко, который он провел сегодня в Доме футбола", – цитирует представителя ПФЛ Sportarena.

После 3-х стартовых туров Кобра занимает последнюю строчку турнирной таблицы Первой лиги, проиграв все 3 матча с разницей мячей 1:8.

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