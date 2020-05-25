ПФЛ предложила 4 варианта завершения сезона Первой лиги

Однозначно можно утверждать, что традиционного доигрывания сезона между всеми клубами Первой лиги – не будет.
Руководство ПФЛ приняло решение досрочно завершить розыгрыш Первой лиги, сообщает официальный сайт организации.
Рух требует публичных извинений от Поворознюка – львовяне пожаловались на скандальные высказывания президента Ингульца
Однако нерешенным остается вопрос о командах, которые должны повышаться в классе по итогам сезона, поэтому участникам было предложено 4 варианта на выбор.
1. Организовать мини-турнир между лидерами турнирной таблицы (6 команд). Предварительно набранные очки не будут учитываться.
2. Клубы, занявшие первое и второе место автоматически квалифицируются в УПЛ. А третью путевку между собой разыграют команды с 3-го по 6-е место.
3. Клубы, которые претендуют на повышение, доигрывают турнир между собой согласно календарю Первой лиги. Предварительно набранные очки будут также учитываться.
4. Первая тройка текущей турнирной таблицы автоматически выходит в УПЛ.
ПФЛ отметила, что будут допускаться к розыгрышу путевок только те команды, которые прошли аттестацию УПЛ. Если клубы согласятся на мини-турнир, то, вероятно, он будет проходить в одной области.
Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів