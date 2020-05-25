ПФЛ предложила 4 варианта завершения сезона Первой лиги

Однозначно можно утверждать, что традиционного доигрывания сезона между всеми клубами Первой лиги – не будет.

Руководство ПФЛ приняло решение досрочно завершить розыгрыш Первой лиги, сообщает официальный сайт организации.

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Однако нерешенным остается вопрос о командах, которые должны повышаться в классе по итогам сезона, поэтому участникам было предложено 4 варианта на выбор.

1. Организовать мини-турнир между лидерами турнирной таблицы (6 команд). Предварительно набранные очки не будут учитываться.

2. Клубы, занявшие первое и второе место автоматически квалифицируются в УПЛ. А третью путевку между собой разыграют команды с 3-го по 6-е место.

3. Клубы, которые претендуют на повышение, доигрывают турнир между собой согласно календарю Первой лиги. Предварительно набранные очки будут также учитываться.

4. Первая тройка текущей турнирной таблицы автоматически выходит в УПЛ.

ПФЛ отметила, что будут допускаться к розыгрышу путевок только те команды, которые прошли аттестацию УПЛ. Если клубы согласятся на мини-турнир, то, вероятно, он будет проходить в одной области.

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