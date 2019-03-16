ПФЛ подписала контракт с компанией Wyscout, которая занимается статистическим анализом футбола

ПФЛ подписала контракт о сотрудничестве с компанией Wyscout, которая занимается детальным статистическим анализом мирового футбола.

В церемонии подписания приняли участие президент ПФЛ Сергей Макаров, спортивный директор организации Евгений Мороз, основатель и председатель Wyscout Маттео Камподонико и представитель итальянской компании в Украине Олег Сагайдак.

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"Современный футбольный мир сложно представить без статистики – по игрокам, матчам, трансферам и всего прочего, что интересно аудитории. Уверен, что сотрудничество с такой авторитетной компанией как Wyscout будет плодотворным и откроет новые горизонты для клубов лиги", – передает слова Макарова пресс -служба ПФЛ.

Платформа Wyscout является многофункциональной. Скажем, раньше селекционерам приходилось ездить по всему миру, чтобы найти нужного им футболиста. Теперь у клубов есть платформа, благодаря которой можно иметь базу доступ к видеопрофилям миллионов игроков со всего мира сидя дома.

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