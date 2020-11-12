Поединок 11-го тура Второй лиги в группе А, в котором Ужгород должен был принимать Эпицентр, не состоится в запланированные сроки.

ПФЛ перенесла матч Ужгород – Эпицентр, который должен был пройти 15 ноября. Причина – вспышка коронавируса в лагере хозяев.

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Если по итогам нового тестирования большинство игроков получат отрицательные результаты, то следующий свой поединок Ужгород сыграет 21 ноября во Львове против местных Карпат. Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Заметим, что Эпицентр возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 20 очков в 8 матчах. Столько же у Карпат Галич, которые сыграли на 2 поединка больше. Ужгород занимает 5 место – 16 пунктов в 8-ми встречах.

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