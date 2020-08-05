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ПФЛ отреагировала на информацию об отставке Макарова

14:30 - Читати українською
ПФЛ отреагировала на информацию об отставке Макарова
Сергей Макаров / ПФЛ

Профессиональная футбольная лига убеждена, что на клубы Первой и Второй лиги оказывалось давление, чтобы уволить с должности президента Сергея Макарова.

"На большинство клубов ПФЛ, которые должны были принять участие в Совете лиг, по нашей информации, оказывалось давление через городских глав (коммунальные клубы), областные федерации футбола, а также через Комитет по вопросам стадионов (относительно неакредитации футбольных стадионов в случае отказа от участия в кампании).

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Механизм причинения вреда развития Первой и Второй лиг был запущен через немедленное отстранение любой ценой президента ПФЛ Сергея Макарова. Вопрос в том, что нормы действующего Устава ПФЛ не предусматривают возможности проведения такой манипуляции. Повестка дня заседания Совета лиг формирует президент и ведет заседание также президент соответствии с прямых норм Устава.

Сергеем Макаровым было открыто заседание Совета Лиг, и объявлено повестку дня, первым вопросом которого было время, место и формат проведения очередной Конференции ПФЛ, на которой одним из первых вопросов быть рассмотрение и выражения недоверия президенту. Конференция должна была быть проведена менее чем за три недели, 21 августа.

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Вместе с тем некоторым представителям клубов захотелось в нарушение норм действующего Устава отстранить от исполнения обязанностей президента именно на заседании Совета лиг. Таким образом из-за попытки нарушить нормы Устава некоторыми участниками Совета лиг, Сергей Макаров вынужден был закрыть очередное заседание. Поэтому время, место и повестка дня итоговой конференции ПФЛ остались неопределенными.

Администрация ПФЛ продолжает работать в штатном режиме, несмотря на попытки некоторых представителей клубов дестабилизировать ситуацию в чемпионате. В связи с чем заверяем всех участников соревнований о том, что соревнования будут доиграны по спортивному принципу", – говорится в официальном заявлении на сайті ПФЛ.

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Первая лига ПФЛ Сергей Макаров
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