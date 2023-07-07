ПФЛ опубликовала календарь первого круга сезона 2023/24 во Второй лиге – львовское дерби уже на старте
Профессиональная футбольная лига определилась с расписанием матчей грядущей кампании на первый круг в третьем по силе дивизионе.
Базовой датой первого тура во Второй лиге является 6 августа, сообщает официальный сайт ПФЛ.
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Последний, 15-й тур первого круга состоится 28 октября. На старт соревнований во Второй лиге выходит 15 команд. Формат предусматривает матчи друг с другом по круговой системе. В каждом туре одна из команд будет пропускать матч из-за нечетного количества участников.
Уже в первом туре состоится львовское дерби между вторыми командами Руха и Карпат. Также в поединках сойдутся дебютанты: Скала 1911 будет принимать Кудровку, а киевский Локомотив померяется силами с земляками из амбициозного ЮКСа. С полным расписанием первого круга можно ознакомиться ниже.
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