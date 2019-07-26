ПФЛ назвала вариант обмена команд между УПЛ и Первой лигой после расширения элитного дивизиона

О возможных изменениях в формате соревнований рассказал президент ПФЛ Сергей Макаров.

"С 23 и до 25 июля исполком УАФ запустил опрос. За исполкомом окончательное слово. Вы же понимаете: любые изменения в регламенте утверждаются им.

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Основной вариант обмена между Премьер-лигой и Первой – 3+1 без плей-офф. То есть трое от нас поднимаются, одна вылетает из УПЛ.

В следующем сезоне из Первой лиги будут вылетать две последние команды: 15 и 16 места, из Второй поднимаются две команды из каждой группы (таким образом будут компенсироваться команды, которые выйдут в расширенную до 14 участников УПЛ – прим.). Этап плей-офф: между третьими местами каждой группы и 13-14 местами Первой лиги. Две пары определятся жеребьевкой.

Из любителей поднимаются не больше шести команд. Там же от аттестации больше зависит. Может, условно, чемпион не захочет получить аттестат, поэтому там не так прописан спортивный принцип. Из каждой группы Второй лиги вылетают последние места", – сказал Макаров в комментарии UA-Футбол.

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Добавим, что в сезоне 2020/21 в УПЛ планируется расширение до 14 клубов, а в сезоне 2021/22 – до 16-ти.