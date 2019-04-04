ПФЛ назначила дату заседания по делу участия ФК Сумы в договорных матчах

Профессиональная футбольная лига Украины проведет заседание касательно подозрения участия Сум в договорных матчах.

ПФЛ на своем официальном сайте сообщила, что 11 апреля состоится заседание касательно возможного участия ФК Сумы в матчах с фиксированным результатом.

Андриюк назвал одного из организаторов договорного матча между молодежными командами Зари и Динамо

Как сообщили представители организации, к ним поступает немало сообщений о нечестной игре этой команды, и руководство лиги обеспокоено отсутствием решения КДК о причастности клуба к участию в договорных матчах.

Материалы об исключении ФК Сумы из состава ПФЛ в случае положительного результата КДК будет рассматривать Совет Лиг в соответствии с нормами Дисциплинарных правил ФФУ.