toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ МАДРИД

ПФЛ назначила дату заседания по делу участия ФК Сумы в договорных матчах

22:04 8 Читати українською
ПФЛ назначила дату заседания по делу участия ФК Сумы в договорных матчах
Сумы / ПФК Сумы

Профессиональная футбольная лига Украины проведет заседание касательно подозрения участия Сум в договорных матчах.

ПФЛ на своем официальном сайте сообщила, что 11 апреля состоится заседание касательно возможного участия ФК Сумы в матчах с фиксированным результатом.

Андриюк назвал одного из организаторов договорного матча между молодежными командами Зари и Динамо

Как сообщили представители организации, к ним поступает немало сообщений о нечестной игре этой команды, и руководство лиги обеспокоено отсутствием решения КДК о причастности клуба к участию в договорных матчах.

Материалы об исключении ФК Сумы из состава ПФЛ в случае положительного результата КДК будет рассматривать Совет Лиг в соответствии с нормами Дисциплинарных правил ФФУ.

Теги
Договорные матчи ПФЛ Сумы Сумы Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Тоттенхэм официально переехал на новый стадион
    Англія — 12:38231 Тоттенхэм официально переехал на новый стадион
19
час
:
21
мин
Рух Винники
18:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук