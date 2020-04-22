ПФЛ готова судиться с Козловским – он заявил, что Рух не будет играть "летающими презервативами"

Руководство Профессиональной футбольной лиги не оставило без внимания высказывания президента Руха относительно игровых мячей Select.

Напомним, конфликт Руха с ПФЛ продолжается еще с прошлого года. Дело в том, что львовский клуб не выполняет указаний об обязательном использовании игровых мячей фирмы Select в домашних матчах. Рух регулярно использует продукцию Puma, а штраф за каждый такой случай составляет 25 тысяч гривен. В настоящее время клуб задолжал более 200 тысяч гривен.

Президент львовского клуба Григорий Козловский в эфире Вацко Live раскритиковал решение использовать игровые мячи Select. Некоторые его слова не остались без внимания ПФЛ, которая опубликовала официальное заявление на своем веб-сайте.

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ПФЛ считает некоторые высказывания Козловского некорректными. Организация указывает, что норма об обязательности участниками соревнований играть официальные матчи единственным мячом Select Brillant Super утверждена 26 июня 2019 года на Конференции ПФЛ. За это решение проголосовало абсолютное большинство делегатов от клубов ПФЛ, против – один, еще двое воздержались. Следовательно, эта норма внесена в Регламент соревнований и является обязательной для выполнения всеми клубами.

Контракт ПФЛ с компанией Select рассчитан на 3 сезона – за это время Организация получит около 4 тысяч мячей. Также ПФЛ подчеркивает, что не получает от данного партнерства никаких денег, хотя Козловский озвучил сумму в 10 миллионов.

Что касается претензий президента Руха к качеству мячей, то Профессиональная футбольная лига обратила внимание, что сертификация мячей является исключительной прерогативой FIFA, а мяч Select Brillant Super имеет сертификат FIFA Quality Pro.

По мнению ПФЛ, своими высказываниями руководитель Руха дает четко понять, что не собирается выполнять решение Конференции ПФЛ и КДК УАФ. По мнению Организации, это является демонстративным неуважением к УАФ, ПФЛ, а также коллегам из других футбольных клубов. ПФЛ оставляет за собой право, в случае неопровержения официальным лицом ФК Рух Львов недостоверной информации, представленной в вышеупомянутом интервью, обязать совершить такие действия по соответствующему решению суда.

С полным текстом заявления можно ознакомиться на официальном сайте ПФЛ.

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