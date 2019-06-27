ПФЛ будет рекомендовать расширение УПЛ с сезона 2020/21

ПФЛ выступит за расширение числа участников УПЛ с сезона 2020/21.

Президент ПФЛ Сергей Макаров выступил с рекомендацией расширить УПЛ, начиная с сезона 2020/21.

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"Мы видим, что в этом сезоне минимум 8 из 16 клубов точно будут ставить задачу выхода в УПЛ. Будем просить исполком расширить лигу после этого сезона. Это наша позиция, будем ее отстаивать", – цитирует Макарова FootballHub.

Кроме этого, ПФЛ подготовила варианты выхода в УПЛ для обоих сценариев. В случае, если в высшем дивизионе оставят 12 команд, регламент не будет меняться, в ином случае напрямую выйдут 4 команды, а та, что заняла 5 место сыграет плей-офф с 12 командой УПЛ.

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