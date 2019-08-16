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Петрович: Были шокированы из-за неназначенного пенальти в ворота Зари, поэтому сразу получили удаление

08:52 93 Читати українською
Петрович: Были шокированы из-за неназначенного пенальти в ворота Зари, поэтому сразу получили удаление
Любко Петрович / ЦСКА София

Главный тренер ЦСКА София Любко Петрович прокомментировал поражение от Зари в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин
 
Иван Турицов 22’
22’ Иван Турицов
89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин

"Я хочу начать с судейства, все сегодня видели, что произошло. Как сегодня, так и в первом матче в Болгарии. Сначала хочу поздравить Зарю с победой. У них молодая, очень хорошая команда.

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Но я также хочу поздравить своих игроков с сегодняшней игрой. Я ими очень доволен. Начали мы очень хорошо, были моменты, которые мы не забили, потом случился этот спорный момент, после которого мы получили красную карточку, которая была заслуженной.

Перед тем, как наш игрок получил красную карточку, произошел тот момент, где мяч попал в руку футболисту Зари. Сегодня судья не увидел этот момент. Мои футболисты из-за этого были шокированы, поэтому мы сразу получили красную карточку.

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Я не говорю, что судья полностью виноват, но мы так видели этот момент, что мяч попал в руку. В этих играх Заря была немного лучше и заслуженно прошла дальше", – цитирует Петровича официальный сайт Зари.

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ЦСКА София ЦСКА София Лига Европы Заря - ЦСКА София Заря Заря Любко Петрович Любко Петрович
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