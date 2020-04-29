Петров: Попал в Динамо через объявление на телевидении

Защитник Колоса Кирилл Петров признался, как попал в профессиональный футбол.

"Я смотрел матч Лиги чемпионов по телевизору, Динамо играло. И комментатор встречи сказал, что проходит набор в академию Динамо. Поэтому я попросил родителей, чтобы меня отвезли в эту школу.

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И мы туда попали – я, Андрей Богданов, Женя Макаренко, Дима Коркишко, Сергей Люлька и другие ребята. И у меня как-то сразу пошло. Повезло, что у меня старший брат во дворе играл в футбол, меня всегда принимали в команду. Поэтому я всегда был в тонусе", – цитирует Петрова официальный сайт Колоса.

Напомним, Кирилл не смог закрепиться в основной команде киевлян и большую часть времени провел в арендах. После завершения контракта с "бело-синими" успел поиграть в чемпионатах Польши, Казахстана и Азербайджана.

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