Петров – о трансфере в Колос: Были другие предложения, но хотел вернуться в Украину

Защитник Колоса Кирилл Петров признался, почему решил выбрать именно предложение украинского клуба.

"Мой контракт с Нефтчи был рассчитан до мая, но мы с клубом приняли решение разорвать контракт. Были свои нюансы, но мы пожали друг другу руки, и я захотел вернуться домой. Когда возник вариант с Колосом, все решилось очень быстро. Мы по телефону поговорили с Русланом Костышиным, и я согласился принять предложение этой команды.

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Чтобы сравнить уровень чемпионата Азербайджана с нашим, надо сначала здесь поиграть, и потом делать выводы. Все-таки прошло уже достаточно времени, после того как я уехал из Украины.

Другие варианты были, но не стопроцентные. Мне же хотелось определенности. И душа лежала больше к тому, чтобы вернуться в Украину. Все-таки семья была здесь, дети растут, а я был далеко в Баку. Поэтому мысленно тянуло домой", – отметил Петров в комментарии Команда№1.

Напомним, Петров выступал за Нефтчи с 2017 по 2020 годы и присоединился к Колосу на правах свободного агента.

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