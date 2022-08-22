Новичок Шахтера Иван Петряк обратился к болельщикам "горняков" по возвращении в донецкий клуб

"Добрый день, с вами на связи Иван Петряк. Я очень счастлив вернуться домой, в Украину, в команду Шахтер.

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С нетерпением жду начала нового сезона. Встретимся на футбольных полях. Слава Украине!" – отметил Петряк в обращении в твиттере Шахтера.

Напомним, вингер перешел к "горнякам" из венгерского Фехервара, подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера не разглашается.

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