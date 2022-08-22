Петряк записал патриотический месседж по возвращении в Шахтер
12:11 - Читати українською
Новичок Шахтера Иван Петряк обратился к болельщикам "горняков" по возвращении в донецкий клуб
"Добрый день, с вами на связи Иван Петряк. Я очень счастлив вернуться домой, в Украину, в команду Шахтер.
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С нетерпением жду начала нового сезона. Встретимся на футбольных полях. Слава Украине!" – отметил Петряк в обращении в твиттере Шахтера.
Напомним, вингер перешел к "горнякам" из венгерского Фехервара, подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера не разглашается.
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