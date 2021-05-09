В чемпионате Венгрии были сыграны последние матчи. Иван Петряк и Богдан Мельник отличились голами.

Венгрия, 33 тур

Диошдьйор – Фехервар – 0:4

Голы: Петряк, 44, Николич, 55, 90, Зивзивадзе, 78

Кишварда – Пакш – 5:1

Голы: Виана, 8, Мельник, 13, Овос, 34, Матеус, 45, Камай, 86 – Харацти, 67 (п)

Фехервар имел очень призрачные шансы как потерять третье место, так и подняться на вторую строчку. В конце концов, команда решила завершить сезон феерической победой, забив сопернику четыре "сухих" мяча.

Малиновский снова забил роскошный гол – Парма стала восьмой подряд жертвой украинца

Начал разгром Иван Петряк. Вингер забил роскошный гол ударом головой в падении. Этот мяч стал для украинца 12-м в нынешнем сезоне и позволил подняться на четвертое место в списке лучших бомбардиров.

Антон Кравченко и Богдан Мельник накануне продлили контракты с Кишвардой. Последний решил отметить это событие забитым мячом – первым за весь уже прошлый сезон.