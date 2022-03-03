Фехервар среди европейских клубов сейчас может похвастаться едва ли не самым большим количеством игроков из Украины.

Кубок Венгрии, 1/4 финала

Дьер – Фехервар – 2:1

Голы: Киш, 71, Фаркаш, 90+2 (пен.) – Петряк, 43

Удаление: Фиоло, 72 (Ф)

Фехервар встречался с Дьером, который идет только середняком второго дивизиона. Петряк и Леднев вышли в основе гостей, а Макаренко и Шабанов остались в запасе.

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Именно Иван открыл счет перед отдыхом. Петряк мощным ударом с линии штрафной попал в девятку ворот Дьера (видео по ссылке). Все четверо украинцев собрались праздновать, показывая лозунги в поддержку Украины и против войны.

К сожалению, это был последний успех Фехервара в матче. На 71-й минуте Киш сравнял счет, а Фиоло очень скоро оставил фаворита в меньшинстве. Фаркаш завершил сенсацию, реализовав пенальти в компенсированное время.

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