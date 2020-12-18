Чемпионат Венгрии, 16 тур

Фехервар – Кишварда – 2:0

Голы: Бамгбое, 8, 87, Петряк, 46

Удаление: Гей, 70

Поединок Фехервар – Кишварда, который открывал программу 16 тура, был центральным матчем уикенда в Венгрии, поскольку встречались вторая и третья команда чемпионата. Ференцварош ушел в отрыв и уверенно идет к третьему подряд чемпионству, а вот Кишварда в случае победы догоняла Фехервар в турнирной таблице.

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В стартовом составе обеих команд вышли украинские футболисты – Иван Петряк и Богдан Мельник. Уже в дебюте матча Фехервар вышел вперед. Петряк разогнал атаку, которая завершилась прострелом на линию вратарской и точным ударом Бамгбое. Сразу после перерыва хозяева удвоили преимущество – на этот раз отличился уже сам Петряк, который пушечным ударом заставил капитулировать голкипера гостей. Шла только 16-я секунда второго тайма. Это 7-й гол 26-летнего украинца в сезоне. Также в его активе 2 ассиста.

Этот гол добил Кишварду, которая доигрывала матч вдесятером – вторую желтую карточку получил уроженец Закарпатья Виктор Гей, который сейчас имеет венгерское гражданство. Команда Петряка успела воспользоваться численным преимуществом – Бамгбое оформил дубль. В итоге, 3:0 – Фехервар набрал 29 пунктов и приблизился к Ференцварошу на расстояние 6 очков. Правда, команда Сергея Реброва имеет две игры в запасе. Кишварда упала на 4 место – 23 балла.

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Видео гола Ивана Петряка: