"Мне позвонил Дарио Срна. Разговор длился одну минуту, возможно, две. Он спросил у меня, не желаю ли я вернуться в Украину, в Шахтер.

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Спросил, не боюсь ли я. Я сказал, что не боюсь. Мы поговорили, и я принял решение вернуться", – сказал Петряк в интервью пресс-службе "горняков".

Напомним, Иван находился на контракте в Шахтере с 2017 по 2019 гг. (игрок отправлялся в аренду в Зарю и венгерский Ференцварош), после чего был продан в Фехервар. Возвращение Петряка в УПЛ состоялось в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел за дончан 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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