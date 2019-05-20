Петряк впервые стал отцом

Вингер сборной Украины и венгерского Види Иван Петряк сегодня получил первенца.

В семье Ивана Петряка – пополнение. Юлия Петряк, жена вингера сборной Украины, родила футболисту сына, о чем супруги сообщил на своих страницах в Instagram. Добавим, что это первый ребенок в семье Петряков.

Петряк официально перешел в Види

Нагадамемо, что Петряк с 1 июля официально станет игроком главного конкурента Ференцвароша – МОЛ Види, который со следующего сезона будет называться Фехервар.

В текущем сезоне украинец провел в составе Ференцвароша 36 матчей, отметившись 6 голами и 12 ассистов.

Петряк не получил медаль победителя чемпионата Венгрии