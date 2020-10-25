Венгрия, 8 тур

Мезекевешд – Фехервар – 1:2

Голы: Берец, 87 (п) – Него, 31, Ури, 83 (п)

Фехервар за 6 матчей нынешнего сезона уже трижды сыграл вничью, поэтому для подтверждения своих амбиций сегодня нужно было обязательно побеждать. Гости с задачей справились, забив по голу в каждом из таймов, а пропустив только в конце игры.

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Украинец Иван Петряк провел на поле всю встречу, но непосредственно в забитых мячах не участвовал. Можно отметить эмоциональную беседу хавбека с арбитром, когда его команда заработала право на пенальти (второй гол). К слову, в составе хозяева на последние 20 минут вышел Андрей Борячук.

Благодаря этой победе Фехервар поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии и только на пункт отстает от Ференцвароша. Правда, у команды Сергея Реброва еще есть игра в запасе, но уже в следующем туре команды сыграют между собой. Команда Петряка будет хозяином поля.

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