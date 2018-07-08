Петряк официально стал игроком Ференцвароша

Полузащитник Шахтера Иван Петряк перешел в венгерский Ференцварош.

Ференцварош на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Шахтера Ивана Петряка. Детали контракта не сообщаются.

Ранее сообщалось, что венгерский клуб арендует игрока на год.

Футболист не был основным игроком в команде Паулу Фонсеки. До этого на правах аренды выступал в составе Зари.