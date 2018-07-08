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Петряк официально стал игроком Ференцвароша

18:52 181 Читати українською
Петряк официально стал игроком Ференцвароша
Иван Петряк (слева) / ФК Ференцварош

Полузащитник Шахтера Иван Петряк перешел в венгерский Ференцварош.

Ференцварош на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Шахтера Ивана Петряка. Детали контракта не сообщаются.

Ранее сообщалось, что венгерский клуб арендует игрока на год.

Футболист не был основным игроком в команде Паулу Фонсеки. До этого на правах аренды выступал в составе Зари.

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