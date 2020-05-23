Петряк с Фехерваром упустил победу в первом матче Кубка Венгрии – украинца заменили перед роковым голом

Фехервар Ивана Петряка не смог одолеть Мезекевешд в гостевом матче 1/2 финала Кубка Венгрии.

Кубок Венгрии, полуфинал, первый матч

Мезекевешд – Фехервар – 1:1

Голы: Пиллар, 80 – Паткай, 12

Украинец уже привычно вышел в основе, и гости открыли счет на 12 минуте. Ури отдал передачу на Паткая, а тот разобрался с голкипером Мезекевешда. Быстрый гол задал хороший темп матча, команды не стеснялись идти в атаку и часто били по воротам. Впрочем, далеко не все выстрелы летели в створ, особенно этим грешили игроки хозяев.

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Фехервар не собирался играть на удержание и после перерыва, команда Петряка создала еще несколько моментов, однако сам украинец был не слишком заметен. Тренер решил заменить Ивана на 77 минуте, но успеха это не принесло. Более того, Фехервар потерял свою минимальное преимущество, когда Пиллар все же довел одну из многочисленных атак Мезекевешда до ума. На этом и закончили – 1: 1, которые дают Петряку и компании хорошие шансы на выход в финал.

В другой паре полуфинала столичный МТК принимал Гонвед, но до 63 минуты на табло светились нули.

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