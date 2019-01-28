Петряк рассказал об адаптации Харатина в Ференцвароше

Хавбек Ференцвароша Иван Петряк рассказал об отношениях с Игорем Харатиным и Сергеем Ребровым.

"Как в команде приняли Игоря Харатина? Нормально. У нас дружный коллектив, так что с этим нет никаких проблем. А здоровая конкуренция еще никому не мешала. Думаю, Игорь уже освоился.

Петряк забил за Ференцварош в товарищеском матче, Харатин также принял участие в поединке

Конечно, если у него какие-то вопросы возникают, то стараюсь помогать Игорю. Сам проходил подобное, было непросто.

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На каком языке с нами общается Сергей Ребров? Когда один на один, то говорим на нашем языке, а во время тренировок и матчей – на английском, чтобы все партнеры понимали, о чем идет речь", – цитирует Петряка "Команда №1".