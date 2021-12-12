Вингер Фехервара Иван Петряк с оптимизмом смотрит в будущее после победы над МТК (2:0).

"В последнее время наши гостевые матчи складывались не так, как планировалось, поэтому важнее всего было набрать три очка... Мы сыграли хорошо в нападении и защите, чего нам не хватало в проигранном матче против Кишварды.

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Спасибо за поздравления, но в первую очередь эта победа важна для уверенности всей команды. Теперь мы концентрируемся на следующей субботе, чтобы завершить год победой над Мезекевешдом", – цитирует Петряка официальный сайт Фехервара.

Добавим, что для украинца это уже 5-й гол в сезоне, и он второй бомбардир команды после Кенана Кодро.

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