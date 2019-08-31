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Петряк помог Фехервару уничтожить очередного оппонента – клуб украинца стал единоличным лидером чемпионата

31 августа 22:49 63 Читати українською
Петряк помог Фехервару уничтожить очередного оппонента – клуб украинца стал единоличным лидером чемпионата
Игроки Фехервара / Сайт клуба

Новый клуб украинского хавбека демонстрирует невероятную форму в начале сезона 2019/20.

Чемпионат Венгрии, 5 тур

Фехервар – Кишварда – 3:0

Голы: Муслиу, 41, Миланов, 56, Ходжич, 71

На этот раз перед Фехерваром не устояла Кишварда, в составе которой также выступают украинцы – Роман Карасюк и Богдан Мельник. Впрочем, напряженного украинского дерби не получилось.

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Петряк и компания добыли пятую подряд победу и смогли единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Полузащитник сборной Украины провел на поле все 90 минут, но отличиться результативными действиями не смог.

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После пяти туров клуб Петряк уверенно лидирует с максимумом очков, Кишварда осталась на четвертом месте.

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Украинцы за рубежом Фехервар Фехервар Мир Иван Петряк Иван Петряк
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