Фехервар украинца Ивана Петряка в кубковом противостоянии сумел вырвать победу у столичной команды и пробиться в финал турнира. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Венгрии, 1/2 финала

МТК – Фехервар – 1:2

Голы: Шён, 15 – Болла, 38, Николич, 52

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В полуфинале Кубка Венгрии сошлись соседи по турнирной таблице чемпионата – МТК и Фехервар. Хозяева уже на 15-й минуте вышли вперед благодаря голу Сабольча Шёна. Нападающий МТК получил пас из глубины поля, обошел защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот мимо голкипера.

Еще до перерыва гости сумели отыграться. Защитник Бендегуз Болла устроил сумасшедший забег с центра поля, обыгрался с партнерами перед воротами и из района одиннадцатиметровой отметки восстановил статус-кво.

Сразу после отдыха гости забили второй. Начал атаку полузащитник сборной Украины Иван Петряк, который вышел с первых минут и провел на поле весь матч. Наш легионер накрутил оборону на левом фланге и отдал в центр штрафной, где после нескольких манипуляций мяч попал к Неманье Николичу, который и установил окончательный счет в матче.

В финале команда Петряка встретится с Уйпештом, который в 1/2 финала одолел Кишварду (1:0).

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