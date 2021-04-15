Петряк помог Фехервару оформить камбэк в матче с МТК – украинец оказался в шаге от завоевания Кубка Венгрии
Фехервар украинца Ивана Петряка в кубковом противостоянии сумел вырвать победу у столичной команды и пробиться в финал турнира. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Кубок Венгрии, 1/2 финала
МТК – Фехервар – 1:2
Голы: Шён, 15 – Болла, 38, Николич, 52
Петряк оформил эффектный дубль в Венгрии – украинец повторил знаменитое празднование Роналду
В полуфинале Кубка Венгрии сошлись соседи по турнирной таблице чемпионата – МТК и Фехервар. Хозяева уже на 15-й минуте вышли вперед благодаря голу Сабольча Шёна. Нападающий МТК получил пас из глубины поля, обошел защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот мимо голкипера.
Еще до перерыва гости сумели отыграться. Защитник Бендегуз Болла устроил сумасшедший забег с центра поля, обыгрался с партнерами перед воротами и из района одиннадцатиметровой отметки восстановил статус-кво.
Сразу после отдыха гости забили второй. Начал атаку полузащитник сборной Украины Иван Петряк, который вышел с первых минут и провел на поле весь матч. Наш легионер накрутил оборону на левом фланге и отдал в центр штрафной, где после нескольких манипуляций мяч попал к Неманье Николичу, который и установил окончательный счет в матче.
В финале команда Петряка встретится с Уйпештом, который в 1/2 финала одолел Кишварду (1:0).
Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ