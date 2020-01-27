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Петряк получил травму и выбыл на длительный срок

20:36 28 Читати українською
Петряк получил травму и выбыл на длительный срок
Иван Петряк получил травму / фото из открытых источников

Полузащитник Фехервара на носилках покинул поле в матче 17 тура чемпионата Венгрии против Гонведа.

Украинец покинул поле на 59 минуте. Матч завершился со счетом 0:0. Петряк не поможет своей команде в течение четырех недель, информирует ulloi129.hu.

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Отметим, что Петряк после своего перехода в Фехервар из Ференцвароша сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 1 гол. Сейчас его команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, отставая от Ференцвароша на 6 очков.

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Теги
Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар Венгрия Украинцы за рубежом Мир
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