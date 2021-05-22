Украинский хавбек в Instagram поделился замечательной новостью – жена Юлия подарила ему сына.

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Вес мальчика составил чуть больше 3 кг, рост – 52 сантиметра. В семье Петряка это уже второй сын. Первенец Гордей родился 2 года назад – 20 мая 2019-го.

Добавим, что в прошлом сезоне Петряк провел за Фехервар 42 матча, отличился 13 голами и 11 ассистами. Этого оказалось недостаточно, чтобы получить место хотя бы в расширенном списке сборной Украины перед Евро-2020.

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