"Он отправил свою жену ко мне в Венгрию (Иван выступал за Фехервар, – прим.), а сам, чтобы никто не знал, добровольцем пошел защищать Украину. Он был инвалидом, у него рука не сгибалась. Его не брали, но он спал под военкоматом и выпросил.

Тесть Петряка погиб на фронте

Воевал он два месяца, а потом побратимы сказали, что его убили, что видели его тело. До меня дошли слухи, что у него с собой был мой портфель с 34-м номером. Мне сбросили фотографию с той стороны. Те, кто воюют в "ДНР".

Тела не нашли, но сказали, что можно забрать портфель. До сих пор мы ничего не знаем, не смогли похоронить и попрощаться", – сказал Петряк в интервью пресс-службе Шахтера.

Напомним, 48-летний Иван Петренко был на фронте в районе Авдеевки. 12 мая 2022 года жена Петряка, Юля, начала поиски отца, который не выходил на связь с 6 мая. К сожалению, худшие опасения семьи подтвердились.

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