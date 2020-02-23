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Петряк поделился эмоциями после первого хет-трика в карьере

00:05 17 Читати українською
Петряк поделился эмоциями после первого хет-трика в карьере
Иван Петряк / ФК Фехервар

Полузащитник Фехервара Иван Петряк поделился впечатлениями от матча против Залаэгерсега, в котором украинец оформил хет-трик.

"Это был фантастический вечер. Очень рад хет-трику, никогда ранее во взрослой карьере не удавалось забить трижды в матче.

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Но самой большой радостью для меня было то, что фанаты продолжали нам давать возможность праздновать вместе. Очень хотел бы продолжить в том же духе", – цитирует Петряка официальный сайт Фехервара.

Напомним, украинский хавбек забил 3 гола в матче 22 тура чемпионата Венгрии против Залаэгерсега (4:1). Победа позволила Фехервару приблизиться к Ференцварошу в чемпионской гонке – команда Петряка отстает от представителей столицы на 3 очка. Правда, подопечные Реброва имеют два матча в запасе.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар
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