Петряк отметился голом и организовал еще один, поспособствовав разгромной победе Фехервара

Фехервар легко разобрался с Академией Пушкаша в рамках 24-го тура чемпионата Венгрии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 24 тур

Академія Пушкаша – Фехервар

Голы: Слагвер, 24 – Бамгбойе, 50, Петряк, 59, Николич, 82, Стопира, 90

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В составе Фехервара с первых минут вышел Иван Петряк. Хотя команда украинца пропустила первой, именно он в начале второго тайма заложил фундамент разгромной победы гостей. Сначала Иван, пройдя по правому флангу, создал гол для Бамгбойе.

А всего через 9 минут навязал борьбу защитникам, из которой вышел победителем, и записал в свой актив забитый мяч. Таким образом Фехервар сравнялся по очкам с Ференцварошем, но у команды Сергея Реброва на два матча меньше.

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