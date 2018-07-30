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Петряк отметился дублем в матче с МТК Кичака и Селина

29 июля 23:33 43 Читати українською
Петряк отметился дублем в матче с МТК Кичака и Селина
Иван Петряк (справа) / фото из соцсетей

Украинский полузащитник Ференцвароша Иван Петряк забил первые голы в новой команде.

Бывший игрок Шахтера Иван Петряк помог своей новой команде победить МТК, за который выступают украинцы Евгений Селин и Артем Кичак. Петряк отличился на 34-ой и 38-ой минутах поединка, а его Ференцварош победил со счетом 4:1.

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Отметим, что это был первый матч Петряка, который он провел в основном составе Ференцвароша, также Иван забил первые голы в новой команде. До этого украинец выходил на замену в матчах против Диошдьёра и Маккаби в Лиге Европы.

Добавим, что после двух туров Ференцварош с шестью очками в активе занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

Теги
Мир Артем Кичак Артем Кичак Евгений Селин Евгений Селин Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош МТК МТК
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