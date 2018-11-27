toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Петряк отличился трогательным поступком: "Я бегаю ради вас"

13:46 133 Читати українською
Петряк отличился трогательным поступком: "Я бегаю ради вас"
Иван Петряк / Фото: Ференцварош

Полузащитник венгерского Ференцвароша Иван Петряк поблагодарил за поддержку людей с инвалидностью.

В 15-м туре Ференцварош Ивана Петряка, который возглавляет Сергей Ребров, обыграл Кишварду Артема Милевского.

Ференцварош Реброва победил Кишварду Милевского – разборки экс-динамовцев в Венгрии

После матча украинский хавбек побежал к людям с инвалидностью, которые поддерживали команду на стадионе, и подарил свою футболку. на его термобелье была надпись "Я бегаю ради вас". Об этом рассказал агент футболиста Иван Пироженко.

"В Турции нас с Селезневым встречали криминальные авторитеты». Иван Пироженко – о законах агентского бизнеса

Теги
Мир Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Иван Пироженко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
17
мин
Хоффенхайм
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук