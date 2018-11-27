Петряк отличился трогательным поступком: "Я бегаю ради вас"

Полузащитник венгерского Ференцвароша Иван Петряк поблагодарил за поддержку людей с инвалидностью.

В 15-м туре Ференцварош Ивана Петряка, который возглавляет Сергей Ребров, обыграл Кишварду Артема Милевского.

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После матча украинский хавбек побежал к людям с инвалидностью, которые поддерживали команду на стадионе, и подарил свою футболку. на его термобелье была надпись "Я бегаю ради вас". Об этом рассказал агент футболиста Иван Пироженко.

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