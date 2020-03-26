Петряк откровенно оценил свои шансы сыграть за сборную Украины на чемпионате Европы

Атакующий хавбек венгерского Фехервара Иван Петряк признался, что не верит в свое попадание в заявку сборной Украины на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году.

"Я реалист, у меня нет заоблачных целей относительно сборной Украины. Я понимаю, что моя позиция в национальной команде полностью занята, на ней играют очень сильные футболисты. Ничего, что Ярмоленко и Коноплянка станут старше на год, это люди с таким мастерством...

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Не думаю, что в Украине есть более сильные футболисты, чем Ярмоленко, Коноплянка, Марлос и Цыганков. Я адекватно смотрю на ситуацию, но не опускаю руки и, надеюсь, прогрессирую. Никогда не расстраиваюсь", – сказал Петряк в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что в текущем сезоне Петряк сыграл в чемпионате Венгрии 23 матча, в которых забил 6 голов. Последний раз он выходил на поле в составе сборной Украины в 2016 году против Турции (2:2).

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