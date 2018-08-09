Петряк: Основным игроком сборной Украины в ближайшее время себя не вижу – на это есть объективные причины

Полузащитник Ференцвароша Иван Петряк признался, что пока не слишком рассчитывает на вызов в сборную Украины.

"Не боюсь ли, что после перехода в Ференцварош исчезну из поля зрения тренерского штаба сборной Украины? Сидя на скамейке в Шахтере, я был бы в поле зрения?

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Нет, ну меня можно было бы увидеть, еще бы скамейку выше поставить. На самом деле, по этому поводу я не переживаю. С Андреем Шевченко прямого контакта нет. Основным игроком сборной Украины в ближайшее время себя не вижу – на это есть объективные причины, о которых не хотелось бы говорить.

Я живу сегодняшним днем. Играю и получаю удовольствие здесь и сейчас, а что будет через несколько лет – жизнь покажет. Для меня сейчас важно вернуть игровые кондиции и играть на постоянной основе", – цитирует Петряка Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

К слову, Петряк уже забил дебютные голы за венгерский клуб.