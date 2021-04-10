Фехервар разбомбил Уйпешт в матче 28-го тура чемпионата Венгрии, а одним из героев встречи стал украинец Иван Петряк. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 28-й тур

Фехервар – Уйпешт – 4:0

Голы: Николич, 8, (пен.), 33, Петряк, 69, 87

Начало поединка было за Фехерваром, а главным действующим лицом стал Неманья Николич, который реализовал пенальти и оформил дубль еще до перерыва. Во втором тайме на авансцену вышел Иван Петряк. Сначала в негативном ключе – украинец получил желтую карточку.

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Через 2 минуты вингер обработал заброс партнера и вторым касанием прошил голкипера, после чего повторил знаменитое празднование Криштиану Роналду. А под занавес встречи украинец также оформил дубль. Интересно, что наставник Фехервара не дал доиграть обоим героям встречи, заменив их на протяжении игры.

Таким образом, Фехервар набрал 44 очка и остался третьим, Уйпешт с 35 пунктами расположился на восьмом месте.

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