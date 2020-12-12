Чемпионат Венгрии, 14 тур

Фехервар – Будафок – 4:1

Голы: Алеф, 5, Петряк, 14, 35, Рус, 55 – Ковач, 90+2

Фехервар без проблем справился с середняком турнирной таблицы. Уже на 5 минуте Алеф открыл счет после подачи со штрафного. Затем наступила очередь Ивана Петряка. Сначала украинец прошил голкипера мощным ударом с угла вратарской, а позже поразил пустые ворота после классного перехвата и паса от партнера – оставалось только попасть в рамку.

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После перерыва гости получили лишь один мяч, автором которого стал Рус, вонзив круглого под перекладину. На последних секундах Будафок даже забил гол престижа. В итоге, 4:1 – Фехервар удерживает вторую позицию и отстает от Ференцвароша на 7 очков (правда, сыграл на матч больше). Что касается Ивана Петряка, то вингер отыграл 81 минуту. Теперь в активе 26-летнего украинца 6 голов и 2 ассиста в чемпионате 2020/21.

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Видео голов Ивана Петряка: