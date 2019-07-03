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Петряк ничьей дебютировал за Фехервар

13:37 10 Читати українською
Петряк ничьей дебютировал за Фехервар
Иван Петряк (пробивает) / Фехервар

Украинский полузащитник Иван Петряк дебютировал за венгерский Фехервар.

Венгерский Фехервар в рамках предсезонной подготовки провел товарищеский матч с сербским клубом Бачка Топола. Поединок закончился ничьей 3:3.

Петряк поделился впечатлениями от перехода в Фехервар

Заметим, что на 60 минуте в составе венгров на поле вышел украинский вингер Иван Петряк, результативными действиями наш соотечественник отличиться не успел.

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Напомним, Петряк со скандалом перешел из Ференцвароша в Фехервар этим летом. В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Венгрии под руководством Сергея Реброва.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар Венгрия
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