toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Петряк вскоре впервые станет отцом

15:38 80 Читати українською
Петряк вскоре впервые станет отцом
Юлия и Иван Петряки / Instagram

Полузащитник Ференцвароша Иван Петряк ждет пополнения в семье.

Агент Иван Пироженко, представляющий интересы Петряка, опубликовал в Facebook фотографию, на которой можно заметить, что жена Ивана Юлия – беременна.

Пятов в четвертый раз стал отцом

Отметим, что супруги официально оформили свои отношения в 2016 году. В текущем сезоне чемпионата Венгрии Петряк сыграл 26 матча и забил 6 голов.

"Наші легіонери спіймали зірочку". Аутсайдера засудили проти Реброва – українське дербі в Угорщині закінчилось скандалом

Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
51
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук