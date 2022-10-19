Вингер "горняков" Иван Петряк высказался о подготовке к встрече с Колосом и чемпионских амбициях команды.

"Команда очень в хорошем настроении, победили в дерби. Тренировки были не очень тяжелые, но было много тактики. Мы изучаем Колос. Думаю, будем готовы на 100%.

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У нас много игр – по 2-3 в неделю, поэтому поддерживаем моральную атмосферу в команде, тренеры помогают нам в этом, делая всевозможные эстафеты для поднятия настроения.

Усталость? Нет, нам каждые 2 дня после игры тренеры дают упражнения на восстановление. Команда сейчас в хорошей форме, и мы просто поддерживаем это. У нас много массажистов, сауна, бассейн – очень хорошие условия.

Есть ли ощущение, что в этом сезоне команда будет чемпионом? Конечно, нет. Можно сказать, все только начинается и вся борьба впереди. Готовимся от игры к игре", – сказал Петряк в комментарии пресс-службе .

Матч 8 тура УПЛ против Колоса начнется уже сегодня, 19 октября, в 17:00 на Арене Львов.