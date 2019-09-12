Петряк: Не вижу проблемы в невызове в национальную сборную

Полузащитник Фехервара Иван Петряк не беспокоится из-за отсутствия вызова в сборную Украины.

"Не только я, но и вся моя семья была очень счастлива, когда я впервые вышел в форме сборной Украины. Фоменко был первым, кто пригласил меня в национальную команду, но позже я получал вызовы и от Шевченко.

Петряк помог Фехервару уничтожить очередного оппонента – клуб украинца стал единоличным лидером чемпионата

Хотя на этот раз я не получил вызов в сборную, но я не делаю из этого проблему. Знаю, что есть много отличных украинских футболистов, из которых тренерский штаб выбирает. Моя задача сейчас – играть и тренироваться в Фехерваре.

Если Шевченко увидит, что я могу помочь сборной – сразу же отправлюсь по первому зову", – рассказал Петряк в интервью официальному сайту Фехервара.

Отметим, что Петряк провел 9 матчей в составе Фехервара в этом сезоне, отметившись голом и тремя результативными передачами.

Лунін витворяє дива, але він без шансів – іспанські ЗМІ пишуть про крах чемпіона, а фанати дивуються грі за Україну